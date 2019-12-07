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AK Gençlik’ten ‘hatırlı’ hediye

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 7.12.2019
AK Gençlik’ten ‘hatırlı’ hediye
ANTALYA'DA AK Parti İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle bir organizasyon yapıldı. Dokuma Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde stant kuran gençlik kolları üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan '40 yıl hatırımız kalsın' sloganıyla vatandaşlara ocakta pişirdikleri Türk kahvesini bardaklarla ikram ederken ayrıca paketli hediyelik Türk kahvesi ikramında bulundu.

40 YILLIK HATIR
Günün anlam ve önemi nedeniyle yoldan geçen vatandaşlara kahve ikramında bulunan AK Gençlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile vatandaşlara kahve hediye etti. Bardakta aldıkları kahveleri içen vatandaşlar ayrıca hediyelik kahve paketleri için teşekkür etti. Etkinlikte üye kaydı da yapıldı.
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AK Gençlik’ten ‘hatırlı’ hediye
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