Tarihe çöplük ayıbı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki tarihi Roma Hamamı, dokunanı yakıyor. Tarihi eserin etrafındaki mezbelelik görüntü S.O.S verirken, tel örgü çekip korumaya alan Konyaaltı Beledilyesi tazminata mahkum edildi.Yüksek siteler ve apartmanlar arasında sıkışıp kalan tarihi hamam, Konyaaltı bölgesindeki yegane tarihi kalıntılar arasında yer alıyor. 3'üncü yüzyıldan kaldığı tahmin edilen tarihi eser, kültür ve turizm hazinesi olarak kullanılmak yerine adeta kaderine terk edildi. Sahile yakın konumu ile önemli bir turizm değeri olmaya aday olan tarihi hamam, adeta çevreden izole edilmiş durumda. Tel örgü ile çevrildiği günden beri hiçbir çalışma yapılmayan kazı alanının dışı çöp konteynırları ile çevrilmiş durumda. Tarihi hamamda, kazı alanı tabelasının yazısı bile okunamıyor. Kazı alanı dışındaki boş alanın ise otopark yapılması bir başka olumsuz görüntü oluşturuyor.Bölge halkı, Roma Hamamı'nın Arkeo-Park olması için sosyal medya üzerinde imza kampanyası da başlattı. Gürsü Mahallesi sakinleri tarafından başlatılan kampanyada, Roma Hamamı'nın sergileme alanları açılarak bir açık hava müzesi haline getirilmesi istendi. Kampanyada yeterli imzaya ulaşılınca, teklif Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.Hamamın Atatürk Bulvarı'na bakan cephesinin restoranlarla işgal edildiği iddiası da gündeme geldi. Bu restoranlarla hamam arasında yaklaşık 6 metre olan sınırın işgal edildiği, restoranların bu bölgeye hafriyat ve çöp attığını iddia eden bölge halkı, kültür mirasının koruma altına alınmasını istedi. Konyaaltı Belediyesi yetkilileri söz konusu alanın özel mülk olduğunu kaydetti. Müze Müdürlüğü ise kazı alanını etrafı tel örgü ile çevrili olduğunu dışına karışma yetkililerinin bulunmadığını kaydettiler.Kazı alanına komşu olan Mehmet Kaplan da Roma Hamamı'nın önündeki Atatürk Bulvarı üzerine içkili meyhane açılma izni verilmesine tepki gösterdi. Kaplan, "Buralara derme çatma binalar yapıldı ve işletmeler faaliyete başladı. Konyaaltı Belediyesi bu işletmelere canlı müzik yapma izni vermemesine rağmen denetim ve kontrol yapılmadığı için canlı müzik yayını yapmaya başladı. Bölge halkı olarak bundan şikayetçiyiz. Defalarca başvurumuza rağmen belediye maalesef yasal ve yönetmeliklerde belirtilen yaptırımlar uygulanmıyor" dedi. Öte yandan işletme sahipleri ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Her şeylerinin yasal olduğunu belirten restoran işletmecileri, "Emniyetten, valilik ve belediyeden tüm izinlerimiz alınmış ve yasal" dediler.KONYAALTI Belediyesi, tarihi Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdiği için para cezasına çarptırıldı. Tarihi yapının da içinde bulunduğu arsanın sahiplerinin, özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Tazminata mahkum edilen Konyaaltı Belediyesi faizleriyle birlikte 7 milyon lirayı bulan cezaya çarptırıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu korumayı yapmamız gerekiyordu, fakat hukuki düzen içindeki çelişkiler nedeniyle böyle olumsuz bir sonuç çıktı" dedi.