Çınarların buluşması

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Antalya'nın 'süper muhtarı' olarak bilinen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, 'Yaşlı çınarlarla buluşuyoruz' projesi ile mahalledeki yaşlıları kahvaltıda buluşturmaya devam ediyor. Muhtar Ay'ın ikinci kez bir araya getirdiği çınarlar, tecrübelerini ve anılarını paylaştı.Çınarların çaylarını kendisi dolduran ve garsonluk yaparak hizmet eden muhtar Ay, mahalleli yaşlıların tecrübesi ile yönettiğini söyledi. Mahalledeki yaşlılara çok önem verdiğini belirten Ay, "Onlar bizim değerlerimiz. 2 ay önce başlattığımız proje ile 2 ayda bir kahvaltıda buluşuyoruz. Yatalak olan yaşlılarımızın kahvaltılarını ise evlerine gönderiyoruz" dedi.Muhtar Ay'ın ellerinde büyüdüğünü ifade eden yaşlılar, dost ve komşularla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Yaşlılar, organizasyon ile kendilerini değerli hissettiklerini ve eski günleri andıklarını vurguladı.