Sahne gençlerin

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Antalya'da Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü'nde gençler tiyatro ile tanışıyor. 12 ile 29 yaş arasında herkesin katılabildiği tiyatro kulübünde 5 yılda 200 oyun sergilendi. Gençlik merkezleri gençler arası tiyatro yarışmasında 400 merkez arasından senaryo 1'inciliği, Akdeniz Bölge 1'inciliği gibi başarıları elde eden topluluk oyunları kendileri yazarak kendileri sahneliyor.Özgecan Aslan Tiyatro Topluluğu 'herkese bir rol var' sloganı ile yola çıkarken, toplulukta 5 zihinsel engelli gencin yanı sıra yabancı öğrenciye de yer verildi. 35 kişiden oluşan ekibe yeni eğitime başlayan 100 genç eklenecek. 31 oyunu sahneleyen topluluk, özellikle Elmalılı Hamdi Yazır'ın hayatını anlatan eseri 6 ilçede oynadı. Komedi alanında 'Bir Yudum Tiyatro' ve çocuk oyunun 'Mikroplar' adlı oyun en çok beğenilen oyunlar oldu.GENEL amaçlarının hem gençleri eğitmek hem de vatandaşlara toplumsal konularda mesaj vermek olduğunu söyleyen Tiyatro Eğitmeni Muhammet Özbey, Sevgi Evleri'nde 'Şair Evlemesi' oynadıklarını söyledi. Özbey, "Rehabilitasyon merkezlerinde moral için oynadık. Hem yönetmen hem oyuncu hem de yazar oluyoruz. Biz oyuncu yetiştirmiyoruz, insan yetiştiriyoruz. Gençler özgüven kazansın kendilerini ifade etsin istiyoruz" dedi. 2020'de 40 oyun sahnelemeyi hedeflediklerini belirten Özbey, bunların 20'sinin Kepez Belediyesi'nde sergileneceğini söyledi. Özbey., Türkiye şampiyonasında ise Antalya'yı tanıtmayı amaçladıklarını vurguladı.