Amcaoğlu katiline 15 yıl hapis cezası

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Antalya'da28 Mayıs tarihinde merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan (48) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Fidan'ın yanı sıra öldürülen Kadri Fidan'ın eşi Arife ve oğulları Mustafa Fidan da yerlerini aldı.Ali Fidan son savunmasında Kadir Fidan'ı ölmüş babaannesine iftira attığı gerekçesiyle öldürdüğünü yenileyerek, "Pişmanım keşke olmasaydı" dedi. Kadri Fidan'ın eşi Arife Fidan ise eşini öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Ali Fidan'ı amcasının oğlu Kadir Fidan'ı öldürmekten müebbet hapse mahkum edildiğini açıkladı. Ceza, küfür iddiası, duruşmadaki iyi hali ve pişman olması nedeniyle 15 yıla indirdi.