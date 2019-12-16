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Hint düğünü modası sürüyor

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Hint düğünü modası sürüyor
Antalya'da Hint düğünü modası sürüyor. Hindistan'ın varlıklı ailelerinden olan ve ismi açıklanmayan çiftin düğünü 10-13 Aralık'ta Rixos Premium Belek Otel'de yapıldı. Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri ve bin 200 kişinin katıldığı düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi. Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan'dan getirildi.

2020 YILI PARLAK
Düğün organizasyonunu yapan firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Kasımmayıs döneminde, geçmiş yılların çok üzerinde bir kapasiteyi ülkemize getireceğimiz için çok mutluyuz. 2020 yılında büyük bütçeli muhteşem düğünlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
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Hint düğünü modası sürüyor
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