BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Hint düğünü modası sürüyor. Hindistan'ın varlıklı ailelerinden olan ve ismi açıklanmayan çiftin düğünü 10-13 Aralık'ta Rixos Premium Belek Otel'de yapıldı. Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri ve bin 200 kişinin katıldığı düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi. Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan'dan getirildi.Düğün organizasyonunu yapan firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Kasımmayıs döneminde, geçmiş yılların çok üzerinde bir kapasiteyi ülkemize getireceğimiz için çok mutluyuz. 2020 yılında büyük bütçeli muhteşem düğünlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.