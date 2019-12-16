Kemanıyla büyüledi

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AntalyaDevlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserler dizisi kapsamında ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip keman sanatçısı Yiğit Karataş (25), konser verdi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki keman sanatçısı Yiğit Karataş solist olarak sahneye çıktı. Yiğit Karataş'ın kemanına Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerinden Cemi'i Can Deliorman yönettiği ADSO eşlik etti. İzleyenlere kemanından yayılan namelerle keyifli bir akşam yaşatan genç sanatçı, dakikalarca alkışlandı, sahneden çiçekle uğurlandı.