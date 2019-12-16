Niyazi’nin melekleri

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Köyü'nde yaşayan Kadriye –Mehmet Kemal Öztürk çiftinin 3'üncü kez lösemiye yakalanan 13 yaşındaki oğulları Niyazi Öztürk, 6 yaşındaki ikiz kardeşleri Elif ve Zeynep'in desteği ile hastalığı bir kez daha yendi. Elif ve Zeynep, ağabeylerine kök hücre verebilmek için yarıştı. Niyazi, hem ilik nakli hem de kardeşlerinin büyük motivasyonu ile kanserle savaşını bir kez daha kazandı. 6 yaşındaki minik ikizlerin fedakarlığı ise aileyi ve hastanedekileri duygulandırdı.Niyazi Öztürk'ün kanserle savaşı 2009 yılında henüz 3 yaşındayken başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören Niyazi, hastalığı 2 yılda yenmeyi başardı. Hastalığı yenen Niyazi Öztürk, Bucak'a dönerek yaşıtları gibi parklarda oynamaya başladı. Öztürk ailesi kötü günlerin geride kaldığını düşünürken Niyazi, 4 yıl sonra 2013'de hastalığı yeniden yakalandı. Aile hemen Akdeniz Üniversitesi Hastanesine koştu. Doktorlar Niyazi'nin iyileşmesi için yeniden seferber oldu.Öztürk ailesi oğullarının iyileşememe durumuna karşı kök hücre yapılması için yeniden çocuk yapmaya karar verdi. Kadriye Öztürk bir bebek beklerken şu an 6 yaşında olan tek yumurta ikiz kızları Elif ve Zeynep'e 2013 yılı başında hamile kaldı. Bir yandan Niyazi'nin başında kalıp ona moral verirken ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Ancak Niyazi, Azrail'e ikinci kez çelme taktı. İkiz kardeşlerden ilik nakli yapılması gerek kalmadan iyileşti.İki kez lösemiyi yenen Niyazi Öztürk, okulunda başarılı oldu. Sınıflarını hep takdirle bitirdi. Kızılkaya Ortaokul 3'üncü sınıfa giden Niyazi, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez lösemiye yakalandı. Üniversitesi Hastanesi'nde şiddetli ateş ile uğraşan Niyazi'ye tek şansın ilik nakli olduğu söylendi.Ancak doktorların ikiz kardeşlerden birini tercih etmesi gerekiyordu. Yapılan testlerde Elif'in vücut direnci daha yüksek çıktı. Geçtiğimiz ekim ayından Elif'ten, ağabeyi Niyazi'ye kök hücre nakli yapıldı. Nakil yüzde yüz başarılı oldu. Bir ay steril odada kalan Niyazi kanseri 3'üncü kez kanseri yendi. Hastaneden taburcu olan Niyazi'nin ilk işi ikiz kardeşlerini kucaklamak oldu. İkiz kardeşler Elif ve Zeynep, ağabeylerinin hızla sağlığına kavuşması için ona moral veriyor. Kadriye ve Kemal Öztürk çifti, "Aile kralların bile giremediği kaledir. Artık bizim evimize kanser giremeyecek. İkiz yavrularımız olgun bir insan gibi ağabeyleri için seferber oldular" diye konuştular.Yüzde yüz uyumlu olan ikiz kardeşleri Elif ve Zeynep ağabeylerine gönüllü verici olmak için sıraya girdi. İkiz kız kardeşler, "Ağabeyimiz için can feda" diyerek hastaneye koştular. Elif ve Zeynep ağabeyleri hastaneye gelerek doktorlara, "Ağabeyimize bir şey olursa biz çok üzülürüz. İkimizde gönüllü vericiyiz Biz onu çok seviyoruz. İkimizden de ilik alabilirsiniz" dedi. İkiz kardeşlerin bu fedakar çabası karşısında anne ve babaları ile doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları gözyaşlarına boğuldu.