Kalbini eşi taşıyor

Antalya'da kalp hastası Zeki Doğan, nakil beklerken kalp destek cihazıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çantasında taşıdığı bazen omzuna astığı kalbine gözü gibi bakan Doğan'ın en büyük destekçisi severek evlendiği 40 yıllık hayat arkadaşı Nurhayat Doğan oldu. En zor günlerinde hep yanında gördüğü eşinin desteğiyle stressiz bir hayat süren, her gün yaklaşık beş kilometre yürüyüş yapan Doğan, kalabalık yerlerde kalbinin çalınma riskine karşı sırt çantasına bırakıyor.Doğan, 'can yoldaşım' dediği ve yanından hiç ayrılmayan eşiyle mutlu bir hayat sürüyor Doğan, yapay kalp nakli yapılan günü doğum günü olarak kabul ettiğini söyledi. Yapay kalbi olduktan sonra sosyal hayatında bir değişiklik yaşamadığını anlatan Doğan, gözünden sakındığı kalbine çok iyi bakmaya çalıştığını dile getirdi.Eşinin zaman zaman kendisine "Fişini çekerim bak." gibi şakalar yaptığını aktaran Doğan, şöyle konuştu: Eşim bazen 'Kalbini taşıyabilirim' diyor. 'Kalbim zaten sende' diyorum. Bazen 'Ben taşıyayım sana yük olmasın' diyerek kalbimi elimden alıyor. 'Kalbimde sen varsın zaten, hiç yük olur mu?' diyorum. Beni zorlu süreçlerimde bir an olsun bile yalnız bırakmadı."