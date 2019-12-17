Öğrencilerden kuşlara yemlik

BUGÜN NELER OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesiyle öğrenci gezileri devam ediyor. Proje kapsamında Gaziantep'ten gelen 40 öğrenci Isparta'nın misafiri oldu. Öğrenciler güller kenti ziyaretine şehitlik ile başladı. Ardından Gökçay'da yer alan Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi'ne geçen çocuklar merkezde eğitim alan öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapımı etkinliğine katıldılar. Vali Seymenoğlu merkezde eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek, ortaya çıkardıkları ürünleri inceledi. Vali, mehter takımındaki öğrencilerle zil çaldı.ÖĞRENCILERLE birlikte kuş yemliği yapan Vali Seymenoğlu, Gaziantepli öğrencileri Isparta'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. Seymenoğlu, "Sevgimizi ve gönlümüzü katarak kolayca yapacağımız bu yem düzeneği sayesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarımız beslenecek" dedi. Seymenoğlu, üzerinde şehitlerin adı yazan kuş yemlikleri yaparak merkez bahçesindeki ağaçlara astı.