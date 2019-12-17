Öykü Arin’e özel gösteri

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, babasından nakledilen yüzde 98.5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın (4) iyileşme sürecinde hayatının ilklerini yaşıyor. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu edilen Öykü Arin'in saçları, kirpikleri belirginleşmeye başladı. Kalabalık alanlara girmesine izin verilmeyen Öykü Arin için özel olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı.Kukart Kukla ve Sanat Merkezi yetkilileri, Öykü Arin'in kalabalık alanlara girmesinin sakıncalı olduğunu öğrenince özel kukla gösterisi dzenledi. Sadece Öykü ve ailesinin izlediği gösteride küçük kız heyecandan yerinde durmayıp sahneye çıktı. Öykü Arin, palyaçoların taktığı kırmızı burnu kendi burnuna taktı. Eğlenceli anlar yaşadı. Öykü Arin, 'Şekeronya' oyunu öncesi kulise girdi, ilk defa perde arkasından opera izledi.