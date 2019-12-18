Rektör annelerin feryadını duydu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Kreşi Anaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin yol çilesine rektörlük son verdi. Üniversite içinden kreşe yeni yol açıldı. Yolun açılmasına yüzlerce çalışan öğrenci velisi sevindi. Yeni yolun hizmete girmesinin ardından velilerin her sabah 30 ile 45 dakika süren yol çilesi son bulmuş oldu. Böylece annelerin işe geç kalma derdi ortadan katlı.Öğrenci velileri yeni yolun açılmasını memnuniyetle karşıladı. Yüzlerce çalışan anne sabahları çocuklarını kreşe bırakmak ve akşamları almak için kullandıkları tali yolun yol toz içinde kalması nedeni ile Konyaaltı Belediyesi'ne defalarca dilekçe vermişti. Ancak çözüm bulunamamıştı. SABAHAkdeniz, 2 Ekim tarihinde 'Tozlu dünya şehri' başlığı ile annelerin ve çocukların çektiği çileyi gündeme getirmişti. Konyaaltı Belediyesi yolu tozdan kurtarmak yerine toprak dökerek yolu kapatmıştı.