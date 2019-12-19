Tabela belediyeciliği

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da tipik bir CHP'li belediyecilik örneği verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek, görev süresinde 9 ayı devirdi. Bu süre içerisinde sözünü vermiş olduğu 77 projeden sadece Halk Et'i faaliyete geçirebilen Böcek, yatırım yapmayınca çareyi önceki dönemde yapımına başlanan projeleri sahiplenmekte buldu. Bir adım daha ileri giden CHP'li Böcek, daha önce açılışı yapılan tesisleri bile yeni açılmış gibi gösterdi. Bunun son örneği Kaş'ta yaşandı.Açılışı 16 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Büyükşehir Başkanı Menderes Türel tarafından yapılan Kaş Ağullu Otobüs Terminali'ni Başkan Böcek yeni açılmış gibi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru kısa sürede onlarca eleştiri aldı. AK Parti eski Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de Böcek yönetimini 'emek hırsızlığı' ile suçladı. Belediyenin paylaşımını retweet eden Enç, "Menderes Türel'in döneminde yapılan terminali yeni yapılmış gibi göstererek emek hırsızlığı yapıyor olmanız hiç yakışmıyor. Gerçi bu sizin için yeni bir durum değil" notu düştü.Yapılan paylaşımı eleştirenler arasında CHP'li isimlerin de olması dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi CHP'li Recep Tokgöz, uygulamayı sert sözlerle eleştirdi. Otogarın Türel döneminde yapılarak hizmete açıldığının altını çizen Tokgöz, "Bunu dahi bilmeyen ve sosyal medyada madara olan bir belediye yönetimi var. Neresinden tutsan elinde kalıyor" diye konuştu.Böcek daha önce de Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile aldığı ödülde yaptığı konuşma ile eleştirilmişti. Böcek, proje için ilk olarak projeye çivi bile çakmayan CHP'li Mustafa Akaydın'a, ardından da Menderes Türel'e teşekkür etmişti.2 yıl önce yapılmış terminali kendileri yapmış gibi paylaşmak emek hırsızlığından başka bir şey değildir. 2004 seçimlerinde Sağlık İl Müdürlüğü binasını bile kendi yapmış gibi dağıttığı broşürlere.Bu CHP yıllardır taş üstüne taş koymuş değil, başkasının emeğinden de hırsızlık yapıyorlarKaşlılar kimin ne yaptığını çok iyi bilirler. Bunların en iyi bildikleri şey hazıra konmakHizmet etmezler, yapılan hizmeti takdir etmezler sanki kendileri yapmış gibi göstermeyi iyi biliyorlar. Bir de ayıp denen bir şey var bunu bilseler, bu dünyanın öbür dünyası var.En iyi yaptıkları iş emek hırsızlığı. Akaydın da arıtmaya sahip çıkmıştı.