Tabela belediyeciliği

Antalya'da tipik bir CHP'li belediyecilik örneği verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek, görev süresinde 9 ayı devirdi. Bu süre içerisinde sözünü vermiş olduğu 77 projeden sadece Halk Et'i faaliyete geçirebilen Böcek, yatırım yapmayınca çareyi önceki dönemde yapımına başlanan projeleri sahiplenmekte buldu. Bir adım daha ileri giden CHP'li Böcek, daha önce açılışı yapılan tesisleri bile yeni açılmış gibi gösterdi. Bunun son örneği Kaş'ta yaşandı.
OTOGARI İKİNCİ KEZ AÇTI
Açılışı 16 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Büyükşehir Başkanı Menderes Türel tarafından yapılan Kaş Ağullu Otobüs Terminali'ni Başkan Böcek yeni açılmış gibi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru kısa sürede onlarca eleştiri aldı. AK Parti eski Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de Böcek yönetimini 'emek hırsızlığı' ile suçladı. Belediyenin paylaşımını retweet eden Enç, "Menderes Türel'in döneminde yapılan terminali yeni yapılmış gibi göstererek emek hırsızlığı yapıyor olmanız hiç yakışmıyor. Gerçi bu sizin için yeni bir durum değil" notu düştü.
CHP İÇİNDEN TEPKİ
Yapılan paylaşımı eleştirenler arasında CHP'li isimlerin de olması dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi CHP'li Recep Tokgöz, uygulamayı sert sözlerle eleştirdi. Otogarın Türel döneminde yapılarak hizmete açıldığının altını çizen Tokgöz, "Bunu dahi bilmeyen ve sosyal medyada madara olan bir belediye yönetimi var. Neresinden tutsan elinde kalıyor" diye konuştu.
BU YAPTIĞI İLK DEĞİL
Böcek daha önce de Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile aldığı ödülde yaptığı konuşma ile eleştirilmişti. Böcek, proje için ilk olarak projeye çivi bile çakmayan CHP'li Mustafa Akaydın'a, ardından da Menderes Türel'e teşekkür etmişti.
İŞTE TEPKİLER
MURAT SEVİNÇ
CHP GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
2 yıl önce yapılmış terminali kendileri yapmış gibi paylaşmak emek hırsızlığından başka bir şey değildir. 2004 seçimlerinde Sağlık İl Müdürlüğü binasını bile kendi yapmış gibi dağıttığı broşürlere.
MUHAMMET ALTINTAŞ
BUNUN ADI EMEK HIRSIZLIĞI
Bu CHP yıllardır taş üstüne taş koymuş değil, başkasının emeğinden de hırsızlık yapıyorlar
GÖKHAN YILDIRIM
KAŞLILAR KİMİN YAPTIĞINI BİLİYOR
Kaşlılar kimin ne yaptığını çok iyi bilirler. Bunların en iyi bildikleri şey hazıra konmak
ÜLKÜ ÖZTÜRK
YAPILAN HİZMETİ TAKDİR ETMİYORLAR
Hizmet etmezler, yapılan hizmeti takdir etmezler sanki kendileri yapmış gibi göstermeyi iyi biliyorlar. Bir de ayıp denen bir şey var bunu bilseler, bu dünyanın öbür dünyası var.
ALİ ŞAHİN
BÖCEK DE HOCASI AKAYDIN'A UYDU
En iyi yaptıkları iş emek hırsızlığı. Akaydın da arıtmaya sahip çıkmıştı.