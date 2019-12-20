22 yıllık yılan hikayesi bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında protokol imzalandı. Gülal, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, merkezin milli bir servet olduğunu ve bu yerin en kısa zamanda kente kazandırılacağını söyledi.Bina tamamlandıktan sonra Isparta'nın bir değer kazanacağını ifade eden Gülal, bin 500 ila 2 bin arasında bir istihdam oluşacağını aktardı. Gülal, "Ocak başı itibarıyla biz buraya kazmayı vuracağız. İlk etabını ağustos sonu itibarıyla tamamlamış olacağız" diye konuştu. Başdeğirmen ise merkezin atıl durumda olmasının Türkiye'nin bir kaybı olduğuna işaret etti.