TÜROFED’de başkan Çorabatır

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ürkiye'nınkonaklama sektöründe en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) 6'ncı Olağan Genel Kurulu Antalya'da yapıldı. 3 bine yakın üyesi bulunan birliğin tek liste ile seçime gidilen genel kurulda Sururi Çorabatır TÜROFED'in yeni başkanı seçildi. 2 dönemdir başkan olar Osman Ayık görevi devretti.Genel kurula katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise 2019'un Antalya'da günlük, aylık rekorlar ve nihayetinde hem Antalya hem ülke olarak yıllık rekorun kırıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Karaloğlu, "İnşallah 2020 gelirleri de iyi bir noktaya getirdiğimiz bir yıl olur. 2020 de çok iyi bir yıl olarak görülüyor. Bu bizi rehavete sürüklememeli, çalışmalarımıza devam etmeliyiz" diye konuştu. Karaloğlu, TÜROFED'in turizm sektörü için çok önemli başarılara imza attığını belirterek, "Örneğin Rusya'daki Türkiye Festivali ve bunun çok büyük geri dönüşünü alıyoruz. Varşova ve Kiev'de benzerini yapmak hedeflerimiz var" diye konuştu.TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır ise, yapılan değişimin bir bayrak yarışı değil bayrak değişim nöbeti olduğunu söyledi. Sektörün geçmişte yaşadığı çok zor süreçleri hep birlikte çalışarak, birlikte atlattıkları ve çalışmaya devam ettiklerini belirten Çorabatır, " "Devletimizin koyduğu bu hedefleri hep birlikte daha çok çalışarak yapacağız. İşlerimiz böyle gittiği takdirde biz bu başarıyı tüm Türkiye ve bölgelerimiz olarak daha önce yaşayacağız" ifadelerini kullandı.