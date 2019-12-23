Alanya sofrası kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) tarafından 24'üncü kez düzenlenen Geleneksel Alanya Sofrası, Doğanay Otel'de yapıldı. Geceye Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yabancılar meclisi ve Alanya'da yerleşik Turistler, çok sayıda vatandaşlar katıldı.Alanya'nın renkli simaları keyifli anlar yaşatırken, gecenin sunumunu ilçenin tanınmış simalarından Hasan Kılınç, Alanya ağzıyla yaptı. Alanya'nın yöresel şarkılarının seslendirildiği ve Alanya'ya özgü dans gösterilerinin sunulduğu gecede, Alanyalı ses sanatçısı Hadi Cantemur sahneye çıktı.Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar da yöresel türküler eşliğinde pistte doyasıya oynadı. Gecenin sürprizini ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Yoğun programı nedeniyle geceye katılamayan Bakan Çavuşoğlu, cep telefonuyla görüntülü olarak salona bağlandı ve ALKOD Başkanı Ömer Göker ve ekibini kutladı.