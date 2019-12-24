Golfte tek rakibimiz İspanya ve Portekiz

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Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Antalya'nın ve Belek'in iklim açısından golf turizmine çok elverişli olduğunu söyledi. Şahin, dünya standartlarında 17 golf sahası bulunan Belek turizm bölgesinde 30 ülkeden yılda 150 bin kişinin ağırlandığını belirterek, "Rakiplerimiz İspanya ve Portekiz'den müşteri çekmeye başladık" dedi.Son yıllarda golf alanında önemli bir merkez haline geldiklerini ifade eden Şahin, özellikle Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başta olmak üzere çeşitli golf turnuvalarının Belek'in tanınırlığını artırdığını belirtti. Antalya'da 12 ay boyunca golf oynanabildiğine işaret eden Şahin, "Golfün 65 milyon civarında oyuncu kitlesi var. Bunun 20 milyonu Avrupa'da yaşıyor. İspanya ve Portekiz 300 golf sahasıyla 5,5 milyar avro turizm girdisi elde ediyor. Küçük bir bölge olmamıza rağmen bizim de ciddi bir potansiyelimiz var. Geçen yıllara göre misafir sayımızda yaklaşık yüzde 40 artış var. Rakiplerimiz İspanya ve Portekiz'den müşteri çekmeye başladık. İspanya ve Portekiz'in gözü şu an bizde, 'Belek'te neler oluyor' diye bizi izlemeye başladılar" diye konuştu