Bedava için ezildiler

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi. Saat 10.00 olarak duyurulan açılış saati yaklaşıldıkça kalabalık daha da arttı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar arasında bebekleri ile gelenlerin olması dikkat çekti.

BÜYÜK KAVGALAR ÇIKTI

Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezildi. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Çıkan bazı kavgalar ise güçlükle yatıştırıldı. İzdiham karşısında görevliler, "Kadın ölüyor, yeter, sakin olun" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.



OLAN YAŞLILARA OLDU

GÖNÜL Çapalı, sabah 07.00'dan beri sırada beklediğini belirterek, " Bir şeyler aldım ama ihtiyarım diye onları da elimden aldılar. İhtiyarım diye ittirdiler" dedi. Ayşeli Çaylak ise, "Hiçbir şey alamadım. Rezil olduk. Resmen ezildim" diye konuştu. Fatma Taş'da, "Yazık değil mi bana ayakkabım yok. Ancak bir paspas alabildim" ifadelerini kullandı, Mağaza sorumlusu Enes Satılmış ise bu kadar yoğunluğu beklemediklerini kaydetti.