2020 kadınların yılı olacak

ANTALYA Kepez Belediyesi Meslek Eğitim Kursları'nda (AKMEK) yeni yıla merhaba etkinliği düzenlendi. AKMEK'in Sakarya Parkı'ndaki merkez binasındaki etkinliğe meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim veren öğretmenler, kursiyerler katıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de buluşmaya katılarak 2020 yılıyla ilgili müjdeler verdi. Tütüncü, 2019'da kadınlara yönelik birçok sosyal proje ürettiklerini aktararak, "Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'mizi kurduk. Bu merkezin çatısı altında kadın ve aileye yönelik birçok çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kadınların işlerinin ve aşlarının büyümelerine yönelik çalışmaları başlattık. Bu yılın sonuna doğru da sadece kadın üreticilerin satış yapabildiği Antalya Köy Pazarı'nı açtık. Bu pazar, Türkiye'de özel ve herkesin dikkatini çeken bir çalışmamız oldu" dedi.Başkan Hakan Tütüncü, yeni yılla ilgili beklentilerini de şu şekilde dile getirdi: "2020'nin ve sonraki yılların Antalya'nın hanımlarına çok daha fazla sosyal proje üreteceğimiz bir dönem olmasını diyorum. Muhtaç olduğumuz her şey çok çalışmanın içerisinde gizli. Bütün imkânlarımız var" diye konuştu.

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