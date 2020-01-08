Antalya su altında

Antalya'da iki gün kesintisiz etkili olan yağmur, Serik ve Gazipaşa ilçelerinde taşkınlara yol açtı. Manavgat Irmağı taştı, ev ve işyerlerini su bastı, ekili tarım alanları ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Yağışın durması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.Antalya 4. Bölge Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Pazar gecesi başlayan ve etkisini Salı sabahı kaybeden yağışlarda metrekareye Serik'te 214, Manavgat Beşkonak'ta 203, Manavgat merkezde 103, İbradı'da 190, Belek'te 159, Gazipaşa'da 157, Aksu'da 139, Gündoğmuş'ta 138, Alanya'da 95, Akseki'de 107, Antalya merkezde ise 80 kilogram oldu.Yağıştan en çok etkilenen Serik oldu. Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması ve yağmur sularının birikmesi nedeniyle ovalar ve bazı yollar su altında kaldı. Turizm bölgesindeki 40 villanın bulunduğu site zemin katlarını su bastı. Buralarda oturan vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti.Serik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tarım alanlarında incelemelerini sürdürdü. Yapılan ilk tespitlere göre Çandır, Kayaburnu, Aşağıçatma, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı, Yanköy, Belek ve Nebiler mahallelerinde 30 dekar seranın iskelet sisteminde çökme, 60 dekar serada ise plastik örtünün yırtılması nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Yaklaşık 2 bin dekar ekili ve dikili tarım arazisinin sel suları altında kaldı.Alanya'da etkili sağanak nedeniyle Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerindeki dereler taştı. Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerinde bazı iş yeri ve evler sular altında kaldı. Kemer'de ise Yeni Mahalle'de 10 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın önündeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Korkuteli'nde de bir çok evin zemin katını su bastı.Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana gelen hortum nedeni ile iki evin çatısı uçtu yüzlerce ağacı kökünden söküp attı. Evinin çatısı uçan Bülent Güler, "Deniz tarafından gelen hortum yüzlerce çam ağacına zarar verdikten sonra 3 serayı yerli bir etti. Ardından evimin çatısını alıp komşumun bahçesine attı. Tek tesellimiz can kaybı olmamsı" diye konuştu. Öte yandan hortumda bir karavan yan yatarken yüzlerce limon, portakal ve zeytin ağacınında devrildiği görüldü.SERİK'İN Karadayı ile Boğazkent mahallelerini bağlayan yol suyla kaplandı. Boğazkent'e turist almaya giden Levent Sula'nın kullandığı 34 N 2578 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkıp, yan yattı. Otobüs 2 saatlik uğraştan sonra kurtarıldı. Kozağacı Mahallesi'ndeki bir sera, hortum nedeniyle zarar gördü. Acısu Deresi de taşarken köprüden geçerken mahsur kalan öğretmen Ayten Demirel'i polis ekibi kurtardı.GAZIPAŞA ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Mehmet Oğuz Bulvarı ile adliye binası, çevredeki iş hanları ve dükkanların zemin katlarıyla otoparklar suyla doldu. Adliye otoparkındaki 3'ü sivil, 2'si resmi plakalı olmak üzere 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik ile Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, zarar gören seraları gezerek, hasar tespit çalışmalarına katıldı.

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