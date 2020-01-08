ATSO ödülleri KÖK’ten değişti

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kuruluş yıldönümü ve geleneksel ödül törenlerinde yeniliğe gitti. İki etkinliğin birleştirilirken, kapsamı da genişletilen ödül töreni 'Kente Önem Katanlar (KÖK) olarak düzenlenecek. Yeni konseptin tanıtımında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "KÖK, aynı zamanda ekonominin kentin köklü değerleriyle gelişeceğini ifade etmektedir. KÖK ile kentin önemine atıf yapılmaktadır. Zira, ATSO 137 yıllık tarihiyle Antalya'nın köklerinden birisidir" ifadelerini kullandı.Vergi ve istihdam gibi geleneksel ödüllerin yanında, önemli bir yenilikle Kent Ödülleri kategorisinin de eklendiğini belirten Çetin, "Kent Ödülleri ile artık sadece üyelerimize değil, Antalya'ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül veriyoruz. Böylece ATSO ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Bu ödüller hem kişilere hem kurum veya kuruluşlara verilebilir" dedi.KÖK ödülleri kapsamında bu yılın sosyal sorumluluk projesini açıklayan Çetin, "ATSO olarak biz her zaman eğitime çok önem veren bir kurum olduk. Bu yılın sosyal sorumluluk projesi temasını, 'eğitim' olarak belirledik. Bu çerçevede, 2020 yılı KÖK Ödüllerini kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir spor salonu yapımı çalışmalarına başladık. Salonun girişinde ödül alanların isimlerini yazdırmayı öngördük. Böylece KÖK ödülü alanlar adına kentimize ve çocuklarımıza güzel bir eser kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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