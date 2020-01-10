Binanın üst katı çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın üst kısmındaki daire yıkıldı. Büyük bir duvar parçası yan binaya ve bahçeye düştü. Olay sonrası, boşaltılan binanın dairelerinin kiralandığı ve bir dairenin dolu olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine Kaymakamlık ve Alanya Belediyesi yetkililerinin olay yerine gelerek güvenlik önemleri aldı.Duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü anlarda evde bulunan Sonat Durukan, kendisini dışarı attı. Sonat Durukan, eve bir yıl önce kirası uygun diye taşındığını ve babası ile yaşadığını belirtti. Binanın zemin katında yaşadığını anlatan Durukan, "Üst katlar çürümüştü. Bu sabah büyük bir gürültü ile uyandık. Kendimizi zor dışarı attık. Büyük korku yaşadık" dedi.17 dairelik binada sadece kendilerinin yaşadığını söyleyen Durukan, müzisyen olduğunu ve apartmanda rahatça çalışabildiğini sözlerine ekledi. Yaşanan olay sonrası binaya girilmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen Sonat Durukan, gidecek başka yeri olmadığı belirterek yardım istedi.Evde kedi ve köpek de besleyen Sonat Durukan ve babasına ise devlet sahip çıktı. Alanya Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kalacak yer temin edilen Sonat Durukan, evden eşyalarını alarak binadan çıktı.ALANYA ilçesinin merkezinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi, 13 Ocak 2018 tarihinde 'Riskli Alan' ilan edilerek, bölgede kentsel dönüşüm süreci başladı. 44 hektarlık alan için hazırlanan 3 tip proje, hak sahiplerine sunuldu. 2019 Ekim ayında Alanya Belediyesi'nin yaptığı açıklamada 3 ayrı projenin gelen taleplere göre revize edileceği ve yaklaşık 1 yıl içinde inşaat aşamasına gelinmesi beklendiği vurgulanmıştı.

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