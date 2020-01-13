Çilek üreticisinin yüzü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınSerik ilçesine bağlı Kadriye ve Belek mahalleleri, çilek üretimiyle dikkati çekiyor. İki mahallede üretim yapan çiftçilerin tamamına yakını, geçimlerini sadece çilekten karşılıyor. Geçen yıl hastalık ve bazı çilek fidelerinin erkek çıkması nedeniyle rekoltesi düşen ve fiyatı tavan yapan çilekte bu sezon, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü güldü.Çilek üreticisi Mehmet Ayaz, bu sezon hastalık olmadığını belirterek, domates ve biberden zarar ettiği için çilek üretimine başladığını anlattı. Ayaz, "Hem fiyatlar hem de kalite güzel. Riski çok az. Afet olmadıktan sonra mutlaka para kazanırsın. Çilekte dönümden haftalık bin liralık mahsul alınıyor" dedi. Üretici Ali Ayvaz da 2018 yılında yaşadıkları zorluğu bu sene yaşamadıklarını kaydetti. Hasan Çağlar ise çileğin mart ayından sonra para kazandıracağını düşündüğünü dile getirdi.