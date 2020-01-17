Hastalara can oluyorlar

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LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi, Antalya'da yaşayan lösemili çocuklar ve ailelerine kırmızı et ve ürünleri yardımında bulundu. Tedavi sürecinde proteinin olmazsa olmaz olduğu lösemi hastası 100 çocuğun ailesi yardımdan faydalandı. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi seminer salonunda gerçekleşen etkinlikte ayrıca hasta ve hasta yakınlarına psikolog Başak İnan bilgi verdi ve hasta yakınlarının sorularını yanıtladı.Ayrıca lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için beslenmenin önemiyle ilgili de hasta yakınları bilgilendirildi. LÖSEV'den, 2020 yılı içinde 40 bine yakın aileye kırmızı et yardımı yapılacağını, desteğin 12 ay süresince devam edeceği açıklandı. Kızının tedavisinin 4 yıldır devam ettiğini anlatan anne Ayşe Gül, "LÖSEV hep yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Haklarını ödeyemeyiz" dedi.