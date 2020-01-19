Bu takdir Çınar’a az

Antalya'da 1 yıl önce lösemiye yakalanan Avni Çöllü Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Çınar Yapıcı (13) bir yandan lösemi kanseri ile savaşırken, diğer taraftan ise derslerini aksatmadı. Annesi Fatma Yapıcı'yı 2016 yılında kanserden kaybeden Çınar'a 1 Ocak 2019 tarihinde lösemi teşhisi konuldu. Sınıfın en başarılı öğrencilerinden olan Çınar, pes etmedi.Çok sevdiği okulundan ayrı kalan Çınar, tedavileri sürerken evde ders almaya başladı. Eve gelen öğretmenleri Çınar'ın küçük yaşta hastalıkla insanüstü mücadelesini ve derslerindeki çalışkanlığına hayran kaldı. Geçtiğimiz yıl 2'inci sınıftan 3'üncü sınıfa takdir alarak geçti. Geleneği bu yıl da bozmayan Çınar Yapıcı, ilk dönemi takdir ile tamamladı.Hasta olduğu için okula gidemeyen Çınar'ın karnesini ve takdir belgesini babası Mustafa Yapıcı aldı. Çınar'ın başarısına en çok abla Sude Yapıcı sevindi. Çağlayan Lisesi 3'üncü sınıfa giden abla Sude Yapıcı da kardeşinin başarısından çok mutlu olduğunu söyledi. Sude Yapıcı, "Benim kardeşim tam bir savaşçı. Onunla gurur duyuyorum" dedi. Baba Mustafa Yapıcı da "Oğlumun başarısından çok mutluyum" diye konuştu.Haftada bir gün hastanede kontrole giden Çınar, "Mazeret ve sorun ürütmeden derslerime hiç aksatmadan devam ettim. Dersler benim motivasyon kaynağım. Sağlık durumumum da her geçen gün iyiye gidiyor. Bir yıl daha düzenlik kontrol ve tedavi olmam gerekli. Takdir almam bana keyif verdi. İdealim okuyup mimar olmak" diye konuştu.

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