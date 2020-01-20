Öykü’ye kulak verin

Antalya'da yakalandığı lösemi hastalığını babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakille yenen Öykü Arin Yazıcı (5) normal hayatına dönüyor. Bağışıklık sistemi henüz gelişmediği için kalabalık ortamlara giremeyen Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ve Juliet' provasını izledi. Öykü Arin, prova aralarında gösteri salonunda orkestrayla ve kuliste oyuncularla sohbet etme fırsatı yakaladı. Herkese mesaj gönderen Öykü Arin, "Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum" dedi.Öykü'nün ilik savaşı sürecini büyük ölçüde atlattığını anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü'nün düzenli ilaç aldığı için takılan kateterin de 10.5 ay sonra çıkarıldığını ve kızının buna çok sevindiğini söyledi. Eşi ile başlattıkları ve binlerce kişinin katkı koyduğu 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası hakkında da bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, "Kampanya süresinde tahminen 200- 250 bin kişiyi buldu. Biz kampanyayı mümkün olduğunca sürdürmeye devam ediyoruz. Kampanya süresinde donör olmuş 2 kişi daha eşleşti. Gerçekten bunlar umut verici. Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. İnsanlar bilsin ki siz donör olmadığınız sürece bir kişinin hayatını kurtarmayarak onun hayatını kaybetmesine bile neden oluyorsunuz. O yüzden donör olun, kök hücre bağısı yapın ve sakın vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

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