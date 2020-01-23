Yeni yüzü ile 8 yılı devirdi

Türkiye'ninilk yüz nakli Uğur Acar (26) yeni hayatına başlamasının sekizinci yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan katıldı. Uğur Acar üzerinde 'Yüzün hep gülsün. Nice yıllar' yazılı pastasını üfledi.Pasta kesim sonrası konuşan Uğur Acar, hayatının 8 yıl önce değiştiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk yüz nakli olduğu için de ayrı bir mutluluk taşıdığını da belirten Acar, "Nakilde dünyanın en genç hastası olduğum için ayrı bir dezavantaj oldu. 8 yıl mutlu bir hayatım oldu, bundan sonrası da daha mutlu olacağına inanıyorum" dedi. Uğur Acar bundan sonraki ilk işinin evlenip yuva kurmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin 5'inci yüz nakli Recep Sert ile kendisinin karıştırıldığını da belirten Acar, "Recep Sert ile beni karıştırıyorlar. O evli olduğu için beni de evli sanıyorlar. Ben bekarım ve evlenmek istiyorum" dedi. Prof. Dr.Ömer Özkan ise Uğur'a tavsiyelerde de bulunarak, "Temiz olacak, sigaradan uzak duracak, alkol almayacak, girdikleri ortama dikkat edecekler" dedi. Özlenen Özkan ise yüz nakli sürecinde Uğur'un her şeyi ile ilgilendiklerini belirterek, "Uğur ailemizin bir üyesi gibi oldu" dedi.

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