Trafikte büyük tehlike

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ANTALYA'NIN en işlek caddesinde, otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, trafiği alt üst etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi.Şehrin en işlek caddelerinden biri olan yolda, bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi. Bu sırada patenli gençleri görüntüleyen işadamı Ali Korkmaz'ın aracına da saldıran gençler, aracın camına yumruk attıktan sonra uzaklaştı. Korkmaz, "Gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu" diye konuştu.