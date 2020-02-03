Bu nasıl dayanışma

BUGÜN NELER OLDU

CHP Konyaaltı İlçe örgütünün partiye gelir getirmesi amacıyla Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlediği dayanışma yemeğinde olay çıktı. Yemekte, 9 Şubat'ta düzenlenecek CHP İl Kongresi öncesi başkanlık yarışının gerginliği yaşandı. Konyaaltı Belediyesi eski meclis üyesi ve son seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkan aday adayı olan CHP'li Orhan Budak, partililerin saldırısına uğradı. İddiaya göre saldırı da demir levyeler kullanıldı.Burnu kırılan Orhan Budak, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Orhan Budak'ın saldırı sonrası yüzü tanınmaz hale geldi. İddiaya göre kavganın fitilini Orhan Budak'ın CHP'li milletvekillerinin de katıldığı gecede Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'le ilgili küfürlü konuşması ateşledi.CHP İl Başkan Adayı Nusret Bayer'in de yer aldığı masada konuşulanlar sonrası salonda başlayan tartışma partililerin araya girmesiyle önlendi. Ancak gecenin bitiminde otoparkta Budak aracına giderken 5 kişinin saldırısına uğradı.