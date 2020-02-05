CHP’de kanlı gece yargıda

CHP Konyaaltı İlçe örgütünün düzenlediği dayanışma yemeğinde çıkan olayda Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Aday Adayı Orhan Budak'ı hastanelik eden Sinan G., Cemre C., Burak Ç., ve Turanay Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, yaklaşık 2 saat boyunca Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.Sinan G. mahkeme tarafından, diğer üç isim ise savcılıktan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılar emniyette ve savcılık ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayın hakaretten kaynaklandığını söyleyen 4 kişi, Budak'ın kendilerine saldırdığını iddia etti. Burnu kırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Orhan Budak'ın ise sanıkların tamamından şikayetçi ve davacı olduğu öğrenildi.Olay Konyaaltı ilçesinde bir otelde yaşanmıştı. İddiaya göre de kavgayı Budak'ın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'le ilgili küfürlü konuşması ateşledi. Salonda başlayan tartışma partililerin araya girmesiyle önlenmiş ancak gecenin sonunda otoparka giderken Budak saldırıya uğramıştı. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da "Orhan Budak'a yapılan saldırı kabul edilemez. Sorumluları yargı önünde hesap verecekler" demişti. Konuyla ilgili Semih Esen'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

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