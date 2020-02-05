Dev tanıtım fırsatı

Antalya yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Daha önce G20, EXPO, NATOZirvesi gibi önemli organizasyonlarla adını dünyaya duyuran Antalya bu kez de spor dünyasının gündeminde olacak. Hem de sporda görselliğin en dikkat çektiği dallarından artistik cimnastikte… Avrupa Cimnastik Birliği, 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasına karar verdi.Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle organizasyonun Türkiye için anlamı da farklı olacak. 40 ülkenin katıldığı son şampiyona dünyanın önemli televizyon kanallarında canlı yayımlanmış ve milyonlarca insana ulaşmıştı. Dev organizasyon yine Antalya için başta spor turizmi olmak üzere önemli bir tanıtım fırsatı sunacak. Şampiyonanın turizm sezonu öncesi mayıs ayında gerçekleşmesi de etkinliğin Antalya'ya katkısını artıracak. Organizasyona yaklaşık bin kişilik kafilenin gelmesi bekleniyor.Türkiye'de bir ilk olacak şampiyona kapsamında kollar sıvanırken, hazırlıklara hız verilmeye başladı. Muratpaşa ilçesi Zeytinköy 100. Yıl Spor Tesisleri içinde temeli atılan Mersin'den sonra Türkiye'nin ikinci salonu olacak 'Antalya Merkez Cimnastik Salonu' çalışmalarına hız verildi. Bin seyirci kapasitesi salon içerisinde cimnastiğin tüm branşlarına hizmet edecek. Avrupa'nın en iyi ve en büyüklerinden olacak salonun 2023"e bitmesi planlanıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Antalya ilimize kazandırdığı bu tür organizasyonları almaya devam edeceğiz. İlimiz için önemli bir şampiyona olacak. Öncelikle valiliğimiz ve siyasilerin destekleriyle önemli bir organizasyonu daha alnımızın akıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Şampiyonanın Türkiye'de ilk olduğuna dikkat çeken Hacıcaferoğlu, cimnastik sporunun yanı sıra cimnastik turizmi için Antalya'nın önemli bir merkez olacağını ifade etti. Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Yüksel Dorul ise organizasyonun Antalya'da cimnastiğe ilgiyi artıracağını söyledi. Antalya'nın cimnastik branşında sporcu, kulüp ve tesis açısından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Yüksel Dorul, "Antalya olarak yeni şampiyonlar çıkartacağız" şeklinde iddialı konuştu.ANTALYA ayağına gelen önemli tanıtım fırsatını 2010 yılında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın 10 bin kişilik spor salonunu iptal kararı nedeniyle kaçırmıştı. Olimpiyat ve futbol şampiyonasından sonra dünyada yapılan en önemli ikinci spor organizasyonu olan dev etkinliğe son dakika Antalya yerine Kayseri dahil olmuştu. Dünyanın gözünü Türkiye'ye çeviren etkinlikte Antalya büyük bir tanıtım fırsatını elinin tersiyle itmişti. 2015'te AK Partili Menderes Türel'in göreve yeniden gelmesiyle önce 33 bin kişilik Antalya Stadı, ardından da 10 bin kişilik spor salonu 5 yıllık bir gecikmeyle hayata geçmişti.

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