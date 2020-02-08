Şimdi Patara zamanı

Antalya'dan Patara atılımı. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi sonrası, Şanlıurfa'ndaki örenyerinin tanınırlığının artması Antalya'yı da heyecanlandırdı. 2020 yılının Patara yılı ilan edilmesiyle ilgili talep, Antalya Milletvekili Atay Uslu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Uslu, bölge milletvekilleri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'a konuyla ilgili bir dosya sundu.Uslu, dosyanın içeriğini ve projenin detaylarını SABAH Akdeniz Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a anlattı. Patara'nın Likya Birliği'nin başkenti olduğunu ve en eski meclis binasının burada olduğunu hatırlatan Uslu, "2020 yılı TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı. Restorasyonu TBMM tarafından yaptırılan Patara Meclis Binası'nda 100'üncü yılın kutlanması çok anlamlı olur" dedi.Patara'da yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Atay Uslu, "Taşları muhafaza edilen dünyanın en eski deniz feneri Patara'da ayağa kalkmayı bekliyor. Öncelikli olarak MS 64-65 yıllardında İmparator Nero tarafından yapılmış bu tarihi yapıyı hızla restore edeceğiz. Yeniden ayağa kaldırıldığında, antik dünyanın özgün dokusuyla günümüze kalabilen tek deniz feneri olacak" dedi.Uslu bir diğer önemli projenin ise ilk telsiz telgraf istasyonu olduğunu açıkladı. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunun da 1905'te Sultan Abdülhamid Han tarafından Patara'da kurulduğunu hatırlatan Atay Uslu, "Anadolu ile en yakın Trablusgarp sahili olan Derne ile telsiz telgraf iletişimi Patara'dan yapıldı. Bu aynı zamanda 850 kilometre ile Avrupa'da kurulan en uzak telsiz telgraf şebekesidir. Hatta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Trablusgarp'ta yürütmüş oldukları direniş harekâtında İstanbul ile doğrudan haberleşme bu merkezden sağlanmıştır" dedi. Bu istasyonu yeniden ayağa kaldırarak bir de Telsiz Müzesi kurmak istediklerini ifade eden Uslu, konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a da ilettiklerini açıkladı. Uslu, "Sayın Bakanımız da bu projeyle çok ilgilendi ve gereken desteği vereceklerini söyledi" dedi.Patara Yılı kapsamında 100 milyon liraya ulaşabilecek bir bütçe düşündüklerini de açıklayan Atay Uslu, "Patara'yı 2019 yılında 500 bin kişi ziyaret etti. Biz bu çalışmanın yapılması halinde en az 5 milyon kişinin Patara'yı ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi. Patara'nın Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un doğup yaşadığı yer olduğunu da hatırlatan Uslu, Patara'nın hak ettiği ilgiyi görmesi için tanıtım atağına çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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