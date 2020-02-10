Gülveren örnek olacak

A

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaKepez Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi başladı. Yüklenici firmaya yer tesliminde bulunmasının ardından projede ilk kazma törenle vuruldu. Törene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı temsilcisi İbrahim Sert katıldı.Başkan Tütüncü, "Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, 2 yıl gibi bir süre içinde tamamlanmış olacak. Proje gecekondu bölgesinin modern bir şehre dönüşmesinde örnek bir model olacak" dedi. Parsel bazında değil, ada bazında kentsel dönüşüm modellerinin gerektiğinin altını çizen Tütüncü, "Şimdi Masa Dağı'nın 8 mahallesinde hayata geçirmeye çalıştığımız kentsel dönüşüm modeli de bu olacak" dedi. Tütüncü, ihaleyi alan yüklenici firmanın Antalyalı bir firma olmasının da il ekonomisine katkısı açısında önemli olduğuna da değindi. İbrahim Sert de "İnşallah kısa zamanda Gülveren'i hak sahiplerine kazasız ve belasız telim etmeyi düşünüyoruz" dedi.