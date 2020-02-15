Borçları ortada kaldı

CHP Antalya teşkilatının 2014 yerel seçim kampanyasında esnafa yaptığı 1 milyon lirayı aşan borç, aradan geçen 6 yılda ödenmedi. Bu süreç içerisinde göreve gelen 5 CHP İl Başkanı da 1 milyon lirayı bulan borçla ilgili herhangi bir işlem yapmayınca esnaf birer birer kepenk kapattı. Faturanın en büyük bölümü ise Hülya Çavuş Beytaş'ın sahibi olduğu Tuya Reklam'a ait. Beytaş, faiziyle birlikte 650 bin lirayı bulan borçla ilgili hala hakkını yargıda arıyor.Son olarak 2018 yılı Nisan ayında Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada borcu dönemin CHP İl Başkanı Devrim Kök, Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Akaydın ile CHP Genel Merkezi'nin müştereken ve müteselsilen ödemesine karar vermişti. Yıllar sonra Beytaş'a rahat bir nefes aldıran Beytaş'a kötü haber ise Yargıtay'dan geldi. CHP kararı Yargıtay'a taşırken, Yargıtay Dairesi kararı uzadı. Süreç yine uzadı.Beytaş, yaşananlara isyan etti. 2014 yerel seçimlerinde 3 ay süresince gece gündüz çalıştığını, ödeme almadığı için kendi cebinden malzemeleri karşıladığını anlatan Beytaş, "19 ilçe de araç ve bina giydirmeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi gibi işlerle binlerce metrekarelik baskı yaptık. Ama paramızı alamadık. Hala sizin borçlarınızı ödemeye devam ediyorum, evimi barkımı sattım. 10 yıl boyunca dişimle tırnağımla var edip emeğimle ayakta tuttuğum şirketimi kapattım. Onlarca insan sizin yüzünüzden işsiz kaldı" açıklaması yaptı.Süreç içinde Kılıçdaroğlu dahil birçok kişiye gittiğini ve ödeme sözü verildiğini anlatan Beytaş, ancak tüm sözlerin karşılıksız çıktığını anlattı. Yıllar sürer yargı sürecinde de haklı bulunduklarını hatırlatan Beytaş, "Ancak parti yönetimi bu haksızlığa son verip ödemek yerine, konuyu Yargıtay'a taşıdı. Süreç uzadı. Sizin siyasi güçleriniz olabilir ama ben pes etmeyeceğim. Hukuki ve insani mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Hani en yüksek değer emekti, hani kadınlar sizin için önemliydi, hani halkçıydık. Önce kendi yaptığınız haksızlığı temizleyin. Ama en büyük güç Hak'tır ve benim de en büyük gücüm haklılığımdır" ifadelerini kullandı.DEVRİM Kök'ün il başkanlığı döneminde yapılan borcun ardından CHP'de sırasıyla Cavit Arı, Semih Esen, Mustafa Erdem, Ahmet Kumbul ve son olarak da Nusret Bayar il başkanı oldu. CHP Genel Merkezi borç başvurusu ile ilgili yazıya, "Asıl borçlunun Mustafa Akaydın, Devrim Kök ve CHP Antalya İl Başkanlığı olduğu anlaşılmaktadır. İl Başkanlığı'nın borcu ödemesi gerekir" karşılığı vermişti. Belgede dönemin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in imzası vardı.

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