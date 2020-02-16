7 yasında sahnede

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nce (DOB) sahneye konulan ve her defasında izlenme rekoru kıran 'Madama Butterfly' operası, bir kez daha ayakta alkıslandı. Hasim Iscan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve rejisörlügünü Yigit Gürsoy'ûn üstlendigi 'Madama Butterfly'in librettosunu Luigi Illica ile Giuseppe Giacosa hazırladı. Antalya DOB Orkestrası'nı sef Tulio Gagliardo, koroyu da sef Mahir Seyrek yönetti. Koreografisi Kürsat Kılıç'a ait eserde, n Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Burcu Uyar 'Madama Butterfly' rolü ile ilk kez Antalya'da sahneye çıktı. Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan 'Madama Butterfly'in çocuk oyuncusu ise 7 yasındaki Karayel Kuzey Konukman oldu. Konukman, eserde 'Madama Butterfly' ile 'Pinkerton'un çocugu rolünde izleyici karsısına çıktı.