Böcek deyip geçme

ANTALYA'NIN Alanya ilçesine ait 159 bitki ile 90 böcek çesidi bulunan Kurutulmus Bitki Müzesi' olarak da adlandırılan 'Herbaryum'u açıldıgı günden bu yana 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi agırladı. müzenin yıllık ziyaretçisi 5-6 bin arasında degisiyor.

90 HAYVAN TÜRÜ

Atatürk'ün Alanya'yı ziyaretinin 77'nci yıl dönümü anısına 18 Subat 2012'de Tarihi Kızılkule yanında açılan Alanya Herbaryum Müzesi'nde bölgeye ait 8'i endemik olmak üzere 159 bitki çesidi bulunuyor. Böcek, kelebek ve güve çesitleri olmak üzere 90 hayvan türü de sergilen müzede, yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken ise özel sistemle kurutularak vitrinlerde sergilenen çiçekler oluyor.

ÇOK ÖZEL BITKILER

Alanya Herbaryum Müzesi Sorumlusu Dolunay Yılmaz, Alanya'daki bitki ve hayvanların tanıtıldıgını söyledi. Yılmaz, "31 kelebek, 30 yusufçuk ile güve ve 29 yeraltı böcek türünü sergiliyoruz. Bitkilerimizin 8'i ise endemik. En özel 3 bitki ise 'Çaksır Otu, Peygamber Çiçegi ve Yılan Yastıgı'dır" dedi.