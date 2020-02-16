Özrü işe yaramadı

Burdur'un Bucak ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan ve uzaklaştırma cezası alan 61 yaşındaki Mustafa Erdoğan'ın açtığı özür pankartı ve elindeki çiçekler işe yaramadı. Erdoğan'ın eşi Fatma hanım, özrü kabul etmediği gibi polise şikayetçi oldu.

POLİSE HABER VERDİ

Emekli işçi Erdoğan, 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Fatma Hanım Erdoğan'dan özür dilemek için çekiciye astığı pankartla iş yerinin önüne gitti. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Beni affet' yazılı pankartla eşinden özür dileyen Mustafa Erdoğan'ı gören Fatma Hanım Erdoğan ise polisi arayıp, şikayet etti. Erdoğan, "Ben ona çiçek getirdim, o isterse bana kelepçe taktırsın. Özrümü kabul edip barışıncaya kadar burada kalacağım" dedi. Uzun süre Mustafa Erdoğan ile konuşan polis ekipleri, sonunda ikna etmeyi başarıp karakola götürdü. Erdoğan, çekiciden inip, elindeki çiçeği eşinin iş yeri önündeki sandalye üzerine bıraktı. Polis aracının yanındaki eşine son kez seslenen Mustafa Erdoğan, "Ne olursun beni affet" dedi.

BAŞKA ÇAREM KALMADI

Tüm mal varlığını, babasından düşen mirasları bile eşinin üstüne devrettiğini, kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Mustafa Erdoğan "Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmamak her yere başvurdum. Hiç kimse ilgilenmedi. Son çare pankart açmayı düşündüm. Bundan başka yapacak bir şeyim kalmadı. Ben ömrümü iki çocuğum ve eşime adadım. Ömrümün kalanını da bunlarla geçirmek istiyorum" diye konuştu.