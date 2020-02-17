Antalya’nın böreği Guinness yolunda

Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' sınırları aştı. Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, , bu lezzetin Antalya dışına taşması için kolları sıvadı. Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı.Havada birkaç tur döndürerek hamuru yufka gibi incelme işlemini adeta görsel bir şölene çeviren Hizay, ABD'lilere böreğin nasıl yapıldığını uygulamalı anlattı. Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Serpme börek, özellikle az yağ kullanılan hamurunun 3 gün dinlendiriliyor olmasıyla ve mermer tezgahlarda açılmasıyla ABD'lilerin büyük ilgisini çekti.Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor. Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, "Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. En az hamurlar en büyük yufka dalında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Böylece Türk mutfağına da destek sağlayacağız" dedi.

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