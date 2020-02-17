Yeni Davos olacak

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Antalya, uluslararası kimliğini geliştiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 'Antalya'yı diplomasinin merkezi yapacağız' söylemi gerçeğe dönüştü. G20 Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanlığı Toplantısı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Konferansı ve EXPO 2016 gibi uluslararası alanda önemli birçok toplantıya ev sahipliği yapan Antalya, şimdi de Antalya Diplomasi Forumu'na ev sahipliğine hazırlanıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde 27-29 Mart'ta düzenlenecek 'Antalya Diplomasi Forumu'nun tanıtımını yaptı. Forumun ana temasının Dijital Çağda Diplomasi olduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu, forumun dünya liderlerini, siyasetçilerini, dışişleri bakanlarını, savunma bakanlarını ve diğer ilgili bakanları, akademisyenleri, aydınları, vizyoner kişileri Antalya'da buluşturacağını açıkladı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde ağırlık verdiği 'Yeniden Asya' ve 'Dijital Diplomasi' girişimlerinin, Türk dış politikasının yenilikçi ruhunu ortaya koyduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda 246 temsilcilikle dünyada temsilcilik sayısı bakımından da en büyük 5'inci diplomatik ağa sahip olduğunun altını çizdi. Antalya Diplomasi Forumu'nun Davos benzeri bir yapıda gerçekleşeceği, tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacağı açıklandı.Bugüne kadar açıklanan konuşmacılar arasında Hindistan eski Dışişleri Bakanı Kanwal Sibal, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Maylinda Bregu, BM Terörle Mücadele İcra Komitesi Direktörü Michele Coninsx ve ünlü uluslararası ilişkiler uzmanı Parag Khanna gibi önemli isimler var. Ancak tarih yaklaştıkça list ye yeni ve önemli isimler eklenecek.

BUGÜN NELER OLDU