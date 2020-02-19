Kafa karıştıran iki karar

ANTALYA'DA esnafa yönelik alınan iki yeni karar kafaları karıştırdı. İlk konu ucuz ekmek konusu oldu. Konu 2015 yılında 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması kararı ile başladı. Muratpaşa ilçesindeki Enver Ecer'ın sahibi olduğu ekmek fırını, uyarılara karşın ekmeği 75 kuruştan satmaya devam edince Ekmek Üreticileri Derneği, hakkında Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.Karar Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Hukuk Dairesi tarafından da onaylandı. Konuyla ilgili açıklamayı derneğin avukatı Şerife Sultan Alp yaptı. Karar kafaları karıştırdı. Çünkü 2019 yılı sonunda da derneğin dava açtığı marketçi Ragıp Şahin, yargı sürecini kazanmıştı. Şahin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde haksız bulunmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ise Ticaret Mahkemesi'nin kararını kaldırmıştı.Antalya'da 1.5 aydır uygulanan kuaförlerin pazar günü çalışma yasağı da kaldırıldı. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, yapılan referandumda esnafın yüzde 85'inin tatil istediğini ama tatil kararından 1.5 ay sonra ise vatandaştan gelen yoğun talep sonrası karardan vazgeçildiğini söyledi. Demir, kısıtlamanın kuaförler ve manikürcüler için kalktığını, berberlerin ise pazar günü izin kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

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