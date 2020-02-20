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Yön tabelasına çarptı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Yön tabelasına çarptı
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptığı kazada, sürücü Hasan Aslan ile yanındaki eşi Fadime Aslan yaralandı. Kaza, Konya- Antalya karayolunun Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

DURUMU CİDDİ
Hasan Aslan (65) yönetimindeki 51 KM 798 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yön tabelasına çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, Hasan Aslan ile eşi Fadime Aslan yaralandı. Akseki Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Fadime Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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Yön tabelasına çarptı
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