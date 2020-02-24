Müzik ödüllerinde final heyecanı

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Kepez Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde muhteşem bir final gecesiyle sona erdi. Final gecesine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile beraber katıldı. Toplam 282 kişiyi eleyerek finale kadar gelen 12 yarışmacı, jüri karşısında en iyi performanslarını sergilediler. Jüri koltuğuna bu sefer şarkıcı, söz yazarı ve besteci Zeynep Dizdar oturdu. Yarışmanın birincisi Orkun Kahriman, ikincisi Halil İbrahim Aktaş ve üçüncüsü de Mali Günay oldu. Genç müzisyenlere ödüllerini de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü takdim etti. Dereceye girenler toplam 15 bin lira ödül dağıtıldı. Final gecesini şarkıcı, söz yazarı ve besteci Zeynep Dizdar, dillerden düşmeyen şarkıları ile renklendirdi.