Hollywood Alanya’da

Türkiye bir Hollywood filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli Newway film adına, ekim ayında çekimleri başlayacak olan 'X Son Zaman' isimli Türk-Amerikan yapımı sinema filmi ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çekilecek. Filmin çekileceği alanlar arasında Kapadokya, Pamukkale ve Adıyaman Nemrut'un yanı sıra Antalya'nın Alanya ilçesi de var.

20 ÜNLÜ STAR GELİYOR

Dünyaca ünlü starların yer alacağı film İngilizce çekilecek ve gösterildiği ülkelerde altyazı ile yayınlanacak. Filmde Yüzüklerin Efendisi film serisinde başrol oynayan Elijah Wood'ın yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Wilma Elles, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody gibi tanınmış 20 yıldız isim yer alıyor. Filmde Alanyalı tiyatro ve sinema oyuncusu Zeki Demir de rol alacak.

2 MİLYON DOLAR

Amerika da yaşayan Türk- Amerikan vatandaşı Sean GK'nin yapımcı, senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu film, konu içeriği ile de büyük dikkat çekiyor. İki milyon dolar bütçeli sinema filmin çekimleri pandemi sorunu biter bitmez ekim ayı gibi başlayacak. Yapımcı, Senarist ve Yönetmen Sean GK, "Amerika da yaşayan ama Türkiye ile bağlarını asla kopartmayan bir sanat insanı olarak, hem ülkemin dünya geneli tanıtımı, hem de sanat adına güzel bir eser ortaya koymak için yaptığım çalışmalar son aşamaya geldi. Dünyayı kasıp kavuran salgın olmasaydı çoktan filmin çekimlerine başlayacaktım. Şimdi ekim ayı ile birlikte başlamayı planladık. Ülkemizin görselleri birbirinden değerli dünya starı oyuncularla sinemaya taşınacak. Film en az 50 ülkede aynı anda gösterime girecek" dedi.