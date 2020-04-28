Salih’ten çok geç kalan pişmanlık

TA Antalyaspor'un oyuncusu Salih Dursun, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalar yaptı.LİG ANTALYA'DA OYNANSINSalih Dursun, "Eğer lig karantina şeklinde devam edecekse, imkanlar doğrultusunda burada oynanır diye düşünüyorum.Fakat bu karar keşke hızlı hızlı verilse de biz de bir an önce başlasak. İyice özledik, ben olumlu bakıyorum" dedi.Trabzonspor'da oynadığı dönem çok zor bir dönem olduğunu anlatan Salih, "İnsanlar ciddi anlamda bana sahip çıktı. Onların bana gösterdiği sevgi, saygı ve destek benim için çok önemliydi.Bazı insanlar zarar görüyor. Evet haklı olabilirim tepkimde, ama insanlık namına yapmamam gerekirdi" diye konuştu.Dev maçaoynanan futboldan çok hakemkararları damga vurdu.Trabzonspor'da tam4 oyuncu kırmızı kartlaoyun dışı kalırken,Trabzonsporformasıgiyen SalihDursun, yere düşenkırmızı kartıalıp, hakemDeniz AteşBitnel'egösterdi.BununüzerineSalihDursundaoyundanatıldı.