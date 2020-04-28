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Salih’ten çok geç kalan pişmanlık

FTA ’un oyuncusu Salih Dursun, A Spor canlı yayınına bağlanıp açıklamalar yaptı. Salih, Trabzon’dayken hakeme kırmızı kart gösterdiği için pişman olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Salih’ten çok geç kalan pişmanlık
FTA Antalyaspor'un oyuncusu Salih Dursun, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalar yaptı. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kartla ilgili itirafta bulundu. LİG ANTALYA'DA OYNANSIN
Salih Dursun, "Eğer lig karantina şeklinde devam edecekse, imkanlar doğrultusunda burada oynanır diye düşünüyorum. Antalya, Alanya çok düzgün imkanlara sahip. Burada büyük oteller olduğu için onların antrenman sahaları bunu kaldıracak düzeyde. Fakat bu karar keşke hızlı hızlı verilse de biz de bir an önce başlasak. İyice özledik, ben olumlu bakıyorum" dedi.

PİŞMAN OLDU
Trabzonspor'da oynadığı dönem çok zor bir dönem olduğunu anlatan Salih, "İnsanlar ciddi anlamda bana sahip çıktı. Onların bana gösterdiği sevgi, saygı ve destek benim için çok önemliydi. Şu anki aklımla o kırmızı kartı göstermezdim. O anda kendimi tutamadım, çok sinirlendim. Daha sonra hakemi görevinden aldılar. Olayın bu kadar büyüyeceğini bilemezdim. Bazı insanlar zarar görüyor. Evet haklı olabilirim tepkimde, ama insanlık namına yapmamam gerekirdi" diye konuştu.

HANGİ MAÇTA OLMUŞTU?
2015/16 sezonu Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı. Dev maça oynanan futboldan çok hakem kararları damga vurdu. Trabzonspor'da tam 4 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, yere düşen kırmızı kartı alıp, hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdi. Bunun üzerine Salih Dursun da oyundan atıldı. O maçtan sonra Deniz Ateş Bitnel'in hakemlik kariyeri sona erdi.

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Salih’ten çok geç kalan pişmanlık
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