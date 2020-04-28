Siper seferberliği

Antalya'da sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüsle mücadele eden kamu görevlileri için yüz siperliği üretimi gün geçtikçe artıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda çalışan tenis, judo, tekvando, triatlon, jimnastik ve bocce antrenörleri meslektaşları idari izindeyken gönüllü olarak her gün siperlik üretiyor. Salonda çalışan toplam 90 antrenörden 10 gönüllü antrenör gösterdiği özveri takdir topluyor.Her gün sabah saat 10.00'da buluşan antrenörler, 16.00'ya kadar üretim yapıyor. İş bölümü yapan antrenörlerin kimisi delme işlemi, monte işlemi ve perçinleme işlemi yapıyor. Günlük 500 üretilen yüz siperliği gün sonunda İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.Kepez ilçesinde bulunan Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Tarakçı da okulların kapalı olması nedeniyle evinde sağlık çalışanları için siperlik üretiyor. Müdür Tarakçı evine kurduğu 3D yazıcı ile birlikte günde 10 adet ürettiği yüz siperliğini, gün içerisinde sağlık çalışanlarına teslim ediyor.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı Robot Kulübü tarafından yarışmalara hazırlık amacıyla kullanılan 3D yazıcı, yarışmaların ertelenmiş olması ile öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı. Okul yönetimi Bilişim Teknolojileri alanından var olan malzemeler ile hem öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını desteklemesi hem de sağlık çalışanlarının acil ihtiyacı olan bazı ekipmanların üretilip üretilemeyeceğinin araştırılmasını istedi. Günde 5 adet üretim yapabilen yazıcı ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hüseyin Savaş Semt Polikliniği çalışanlarının hepsine yüz siperlikleri verildi.