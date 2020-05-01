Öğrencilerden sanat çalışması

KORONAVİRÜS nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde duygularını şiirlerle, şarkılarla aktardı, Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Öğrencilerden Bircan Nağıyeva duygularını şiir okuyarak paylaşırken, Alper Düzcan ise gitarıyla şarkı söyledi. Ayşe Pırtık da elinde ukulele ile verdiği mesajında, Antalya'nın en güzel dönemi olan nisan ayında doğadan uzak olmanın zorluğunu vurguladı ve 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

İPLE ÇEKIYORUZ

Bir başka öğrenci Muhammet Kazım Köse ise kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlattı. AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal da öğrencilere "Koronavirüs bizi fiziken ayırdı ama kalplerimizi ayıramadı" dedi.

REKTÖRDEN DESTEK

Uzaktan eğitimin de bir iletişim şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Tüm öğrencilerimizi kampüste göreceğimiz günleri iple çekiyoruz. İnşallah, gördüğümüz kadarıyla bu çok da uzun olmayacak. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın, evde kalın, uzaktan eğitimle size verilen dersleri takip edin. Kendinize iyi bakın" dedi.