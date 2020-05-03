Cissokho gözden çıkarıldı

KORONAVİRÜS tedbiri kapsamında ertelenen Süper Lig'de müsabakaların oynanacağı tarihin yanı sıra sözleşmesi Mayıs ayı sonunda sona erecek futbolcuların durumundaki belirsizlik kafalarda soru işareti oluşturdu. Futbolcuların evde çalışmalarını sürdürdüğü Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde telekonferans yöntemiyle idman yapmaya devam ediyor.

10 FUTBOLCU LİSTEDE

KORONAVIRÜS nedeniyle ertelenen maçlara hazırlık için 7 Mayıs'ta başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kampa girecek. Futbolcuların performansını koruma amacıyla özel antrenman programının uygulandığı kırmızı beyazlılarda, sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumu merak konusu oldu.

31 MAYIS SON FRAPORT TAV

Antalyaspor'da 31 Mayıs'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu futbolculardan yönetim kararıyla kadro dışı kalan Aly Cissokho'nun takımdan ayrılması planlanıyor. İtalya'nın Genoa takımından kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş'ün yanı sıra Fredy, Charles, Ndinga, Hakan Özmert, Chico, Celustka, Salih Dursun, Yekta Kurtuluş'un 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek.

SAKAT SAKAT OYNADI

FRAPORT TAV Antalyaspor'a 27 Temmuz 2018'de Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Aly Cissokho,geçen sezon performans düşüklüğü nedeniyle devre arasında kadro dışı bırakımlaş ardından tekrar affedilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu Cissokho, "3-4 yıldır aşil tendonumdan dolayı sakatlıklar yaşadım ve bazen sakat sakat oynadım. Ama ilk kez bu kadar uzun sürdü. Bu kulüpte kendimi iyi hissediyorum, taraftarlar harika ve başkan büyük bir futbol taraftarı" ifadelerini kullanmıştı.