75 dönüm seranın bakımını yapıyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart tarihinde YÖK kararı ile üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bin 500 lisans öğrencisi de bu süreçte memleketlerine geri döndü. Öğrencilerin eğitim sırasında dikim yaptıkları 15 dönüm kapalı, 60 dönüm açık 75 dönümlük ekili alanda ortada kaldı. Çilekten domatese kadar farklı ürünlerin olduğu seralarda bunun üzerine öğretim üyeleri çalışmaya başladı.Öğretim üyeleri her gün seralara gelerek ürünlerin günlük bakımını yapıyor. Sulama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerin yapması gereken tüm işleri aksatmadan yerine getiriyorlar. Fakültenin Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Fidan da eğitime ara verilmesinin ardından seralarda canla başla çalışıyor. Öğrencilerini ektiği ve her bir öğrencinin üzerine kayıtlı olan domates, salatalık seralarında çalışıyor.Dr. Fidan bütün bu çalışmaların yanında fakültede kendi bölümünde bilisel çalışmalarında aralıksız sürdüğünü kaydetti. Fakültenin ekili arazisinde işlerin aksamaması için Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Meydan, eğitime ara verilmesinin ardından işlerin hocalara kaldığını söyledi. Fakültede yüz büyükbaş ve bin kanatlı hayvanın bulunduğunu belirten Doç. Dr. Meydan, "İşlerin aksamaması için tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" diye konuştu. Doç. Dr. Meydan ayrıca fakültelerinde toplam 96 öğretim görevlisinin görev yaptığını kaydetti.