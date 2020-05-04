Sözler unutuluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in göreve başlamasının üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçerken henüz elle tutulur bir proje hayata geçirmedi. Bunun yanı sıra mevcutta devam eden projeler de tamamlanamadı. Eski Başkan Menderes Türel döneminde bitirilme noktasına gelen 'Doğu Garajı Çarşı, Kültür Merkezi ve Nekropol Alanı' iki kez bitiş için tarih verilmesine karşın hala bitirilemedi.Başkan Böcek göreve başladıktan sonra 12 projeyi durduğunu açıklamış, Doğu Garajı projesini ise temmuz ayında yaptığı basın toplantısında 3 ay içinde bitireceği sözünü vermişti. Geçen süre içerisinde proje bitirilmedi. Bu kez 2020 başı için söz verildi. Ancak yine yerine getirilmedi. Proje alanının çevresinde bulunan ikmal inşaatı tabelalarında projenin bitiş tarihi ise silinip karalandı. Bazı tabelalarda ise tarih bilgisi tamamen söküldü.Doğu Garajı projesinde yaşanan süreç akıllara 2009-2014 döneminde Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan CHP'li Mustafa Akaydın'ı getirdi. AK Partili Menderes Türel döneminde başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan bina, Akaydın döneminde çürümeye terk edilmişti. İnşaatın yıpranması nedeniyle milyonlarca lira zarar oluşmuştu. Hizmet binası ise ancak Türel yenidenPROJENIN bitirilmemesine CHP'liler dahi tepki gösterdi. Eski Büyükşehir Meclis Üyesi Recep Tokgöz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda çalışma ortamının uygun olduğu şu günlerde bölgede hiçbir çalışma faaliyeti gözükmediğini söyleyerek Böcek'e 'projeyi bitirmeyi düşünmüyor musun' sorunu sordu.TEKNOLOJIK ve görsel zenginlikleriyle şehrin yeni merkezi olacak projede pazaryeri, festival çarşısı, restoran, mağazalar, konser ve tiyatro salonu, otobüs garajı, sergi alanı ve sosyal donatı alanları bulunuyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün sahibi olan projede CHP'li Böcek ödülü almıştı. Böcek'in ödül almasıyla övündüğü projeyi henüz bitirememesi eleştiri konusu oldu.