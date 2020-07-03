Ares’in katilleri hakim karşısında

ANTALYA'DA H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası Veysi Erdal ile erkek kardeşi Kadir Erdal tarafından 4 Şubat'ta dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 17 Şubat'ta hayatını kaybeden Ares lakaplı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) duruşmasına başlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal cezaevinden üzerinden katıldı. H.E., pedagog eşliğinde ifade vererek, Ares'in uygunsuz fotoğrafını isteğini, daha sonra bunu internete koyduğunu söyledi.Baba Veysi Erdal ile oğlu Kadir Erdal, suçlamaları kabul etmedi, olay anında Ares'in kendilerine saldırdığını söyledi. İki sanığın avukatı, baba ve oğlun Diyarbakır'da yaşadığını, H.E.'nin ise Antalya'da annesinin yanında olduğunu belirterek, internetteki uygunsuz fotosunun kaldırtmak için Antalya'ya geldiklerini ve öldürme kasıtlarının olmadığını iddia etti. Ares'in babası Yaşar Özdemir ile annesi Sultan Kızılay ise oğullarının acımasızca öldürüldüğünü belirterek iki sanıktan da şikayetçi olduğunu söyledi. Dava ertelendi.